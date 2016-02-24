Батон-Руж, США, 24 февраля, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Жертвами смерчей и непогоды 23 февраля на американском побережье Мексиканского залива стали три человека, сообщает Associated Press.

.9oboev.ru Осторожно — смерч!

Сильнее всего от непогоды пострадал штат Луизиана, где погибло два человека, еще 31 был госпитализирован — семь из них в критическом состоянии. По данным официальных властей, пропавшими без вести по-прежнему считаются три человека.

В крупнейшем городе штата Луизиана — Новом Орлеане — обошлось без жертв, однако смерчи и ураганный ветер привели к разрушениям и поваленным деревьям.

Еще один человек погиб в штате Миссисипи, по территории которого также прошла серия смерчей. По данным медиков, причиной смерти 73-летнего Дэйла Пёрвиса стал удар тупым предметом.