Камень-на-Оби, Алтайский край, 24 февраля, 2016, 08:11 — ИА Регнум. Корреспонденты газеты «Каменске известия» (КИ) побывали в доме многодетной семьи, где в ходе рейдовых мероприятий сотрудники линейного пункта полиции (ЛПП) обнаружили 11-летнюю девочку с диагнозом ДЦП.

редакция газеты «Каменске известия» Дом неблагополучной семьи из Камня-на-Оби

«На улице нас весело облаивает вполне упитанная собачонка. И, думается, если на собаку еды хватает, вряд ли даже самая запивающаяся мать не накормит своего ребенка <…> Печь натоплена и видно, что подбелена не к нашему приходу, а давненько. Одеялами застелены спальные места, на подушках чистые наволочки. В одной из комнат в углу стоит полмешка картошки. <…> Подруга мамы открывает нам кухонный стол, где лежат пакет молока, виноград, хлеб, макароны. На плите кастрюля с бульоном из немаленького куска мяса. На кресле дружненько сидят кошка и крошечный щенок. Обстановка вполне домашняя, хотя грязь по углам, закопченные потолки сигналят о необходимости ремонта, или хотя бы генеральной уборки. Но опять же, повторимся, бывает и гораздо хуже в домах, которые посещают органы профилактики. Но если ничего не угрожает жизни и здоровью, значит, дома с родной мамой ребенок чувствует себя защищенным, тем более, такой как эта девочка, практически не отпускающая маму от себя», — делится впечатлениями об увиденном корреспондент «КИ» Наталья Морозова. Из ее статьи «ОПАСНО ИЛИ НЕТ» можно сделать вывод, что версия, изложенная ранее полицейскими ЛПП, нуждается в проверке.

Ранее пресс-служба ведомства сообщила посещении неблагополучной семьи в рамках рейдовых мероприятий на станции Камень-на-Оби.

«36-летняя многодетная мать, злоупотребляющая спиртными напитками, неоднократно попадала в поле зрения полицейских и органов опеки, вследствие чего в декабре прошлого года трое ее детей были помещены в один из краевых реабилитационных центров. С женщиной оставили 11-летнюю дочь, страдающую детским церебральным параличом. В момент прихода транспортной полиции в доме не было электричества, царил беспорядок и антисанитария, повсюду валялись пустые бутылки из-под спиртного, отсутствовали продукты питания. Среди бардака и разрухи полицейские увидели сидящего в углу ребенка. Девочка обнимала собаку, чтобы хоть как-то согреться в промерзшем неотапливаемом доме», — было сказано в пресс-релизе полицейских.

Начальник управления социальной защиты населения по Каменскому и Крутихинскому районам Марина Ульянова сообщила корреспондентам «КИ» несколько иную информацию. Судя по рассказу чиновницы, детей у многодетной матери вовсе не забирали, а временно поместили в социальное учреждение по ее-же просьбе.

«Дело в том, что когда накануне Нового года в семье в очередной раз побывали специалисты органов системы профилактики, было установлено, что в доме ограничен запас продуктов и угля 1 мешок, электричество отсутствует. Многодетная мать пожаловалась, что у нее не хватает средств заплатить задолженность за свет, да еще за незаконное подключение ей наложили штраф 11 700. Тогда женщине предложили до урегулирования бытовых проблем поместить временно детей в реабилитационное отделение. И по ее письменному заявлению трое ребятишек отправились в Комплексный центр. Ребенок-инвалид остался с мамой, так как нуждается в ее заботе и уходе», — заявила Марина Ульянова.

В интервью каменскими журналистам она также заявила, что в дни посещений семьи — 21 декабря 2015 года, 13 и 20 января 2016 года — представители органов профилактики констатировали, что угроза жизни и здоровью ребенку отсутствовала. «Мама была трезвой, печь топилась, продукты имелись», — пояснила Марина Ульянова.

«8 февраля в семье побывали сотрудники транспортной полиции, но после этого информации об угрозе жизни и здоровью девочки ни в органы опеки, ни в управление соцзащиты не поступало. Когда 11 февраля в доме вновь побывали представители органов профилактики, ребенок спал на чистом белье на отдельном диване (и в наше посещение девочка пальчиком показала, где она спит), еда имелась, печь топилась», — подчеркнула представитель соцзащиты Марина Ульянова.

Органы соцзащиты уверяют, что семье постоянно оказывалась помощь: средствами на уголь, вещами и канцтоварами к школе, предметами гигиены, продуктами.

«По ходатайству соцзащиты руководство «Алтайэнерго» пообещало подключить свет бесплатно, а штраф по соглашению сторон женщина сможет выплачивать постепенно», — пояснила Марина Ульянова.

Тем не менее, сотрудники ЛПП на станции Камень-на-Оби составили в отношении многодетной матери административный протокол по ст. 5.35. КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), санкция, которой предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Также в ЛПП ходатайствуют о рассмотрении вопроса об изъятии ребенка из семьи и помещении его в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

Как пояснила заместитель руководителя Каменского межрайонного следственного отдела СУ СК по Алтайскому краю Мария Казакова, в настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Опрошены все должностные лица органов системы профилактики, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних Каменского района, органа опеки и попечительства, сотрудники ПДН МО МВД России «Каменский», а также сотрудники линейного отдела полиции, сама многодетная мать и ее несовершеннолетние дети. Опрошен руководитель реабилитационного центра, где находятся трое детей.

«Пока не закончены проверки, не выяснены все обстоятельства, судить, кто прав, а кто виноват, рано. С одной стороны, мамка непутевая и ребенок больной. А с другой, кто сказал, что девочке будет лучше в казенном учреждении, тем более специализированном. Ведь со своей матерью она связана словно пуповиной, ходит за ней «хвостиком», не хочет от себя отпускать», — резюмирует корреспондент «Каменский известий» Наталья Морозова.