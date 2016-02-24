Москва, 24 февраля, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть на торгах 24 февраля продолжают снижаться, свидетельствуют данные Нью-Йоркской и Лондонской бирж.

beopen.me Добыча нефти в Саудовской Аравии

Апрельские фьючерсы на североморскую смесь нефти марки Brent подешевели до $32,89 за баррель (-5,473%). Нефть марки WTI находится на уровне $31,17 за баррель, потеряв 7,122%.

Ранее 23 февраля цены на Brent и WTI упали более чем на 5% на новостях из Саудовской Аравии и Ирана об отказе снизить объемы добычи нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля в Дохе Россия, Катар, Саудовская Аравия, Венесуэла заявили, что готовы сохранить объем добываемой нефти на уровне января 2016 года. Эти страны готовы пойти на такие меры ради повышения стоимости нефти в том случае, если и другие государства — производители нефти присоединятся к такому предложению.