Москва, 24 февраля, 2016, 07:51 — ИА Регнум. Во время телемоста с МКС, организованного каналом Lifenews, российский космонавт Михаил Корниенко рассказал об опытах на борту МКС и выразил уверенность в том, что при создании определенных условий космонавты смогут вырастить на Марсе и овощи.

reddit.com Цветочная оранжерея на МКС

К таким выводам его подтолкнул опыт американского коллеги Скотта Келли, сумевшего вырастить на МКС цветочную оранжерею.

Экипаж МКС в составе россиян Геннадия Падалки, Михаила Корниенко и американца Скотта Келли работает на орбите с 27 марта 2015 года. Среди прочих задач, они изучают влияние длительного пребывания в космосе на организм человека. Возвращение экипажа на Землю, по которой космонавты очень соскучились, должно состояться в течение нескольких ближайших недель.

Кроме того, Корниенко выразил надежду на свое участие в устройстве на Луне стартовой площадки для полета к Марсу.