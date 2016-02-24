Лондон, 24 февраля, 2016, 07:25 — ИА Регнум. В футбольном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне «Барселона» победила «Арсенал» со счетом 2:0, сообщает Marca.

re-actor.net Матч «Барселона» — «Арсенал»

Оба гола записал на свой счет Лионель Месси на 71-й и 83-й минутах встречи. Второй гол в ворота Петра Чеха Месси забил с пенальти. За семь матчей Месси впервые поразил ворота голкипера «Арсенала». Аргентинский футболист отметил, что «Барселона» была уверена в том, что «Арсенал» во втором тайме их давления не выдержит.

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не уверен в благополучном исходе ответного матча, который состоится 16 марта, но команда будет бороться до конца, сообщается на официальном сайте УЕФА.

«Барселона» не проигрывала уже в 33 матчах подряд во всех турнирах, отставая по этому показателю только мадридскому «Реалу», который в сезоне 1987−88 годов провел без поражений 34 встречи подряд.