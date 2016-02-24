Токио, 24 февраля, 2016, 07:23 — ИА Регнум. Перенос авиабазы корпуса морской пехоты «Футенма», расположенной в префектуре Окинава, откладывается на два года из-за задержки строительных работ на новом месте базирования, сообщает Associated Press.

japantimes.co.jp Авиабаза корпуса морской пехоты «Футенма» в Окинаве

С таким заявлением выступил 23 февраля командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Гарри Харрис. По его словам, перенос базы «Футенма» в город Хеного состоится только после 2025 года, поскольку работы на новом объекте задержаны.

«Они [работы] задержаны, — заявил он комиссии Конгресса в Вашингтоне. — Работы задержаны немногим более, чем на два года».

Напомним, авиабаза корпуса морской пехоты «Футенма», расположенная на острове Окинава, является объектом противостояния Токио и местных властей префектуры Окинава, которые стремятся избавиться от военного присутствия США на острове. В свою очередь, Токио выступает за перенос базы в менее населенные районы острова.