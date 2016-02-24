Рим, 24 февраля, 2016, 07:13 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» и мюнхенская «Бавария» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграли вничью со счетом 2:2, сообщают «Вести».

zastavki.com Матч «Бавария» — «Ювентус»

Матч прошел в Турине (Италия). Первые голы забили гости — Томас Мюллер (43-я минута) и Арьен Роббен (55-я минута). Далее итальянская команда сровняла счет, голами отличились Пауло Дибала (63) и Стефано Стураро (76).

Ответный матч состоится в Мюнхене на «Альянц-Арене» 16 марта.