Москва, 24 февраля, 2016, 07:27 — ИА Регнум. В Россию не завозилась продукция американской компании Mars, содержащая частицы пластмассы. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Уточняется, что речь идёт об отозванных партиях продукции компании Mars (она производит шоколадные батончики Mars, Snickers и Milky Way), срок годности которых истекает в период между 19 июня 2016 года и 8 января 2017 года.

«Такая продукция в Российскую Федерацию и другие государства — члены Евразийского экономического союза не поставлялась», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский производитель шоколада Mars Inc объявил об отзыве в Германии партии батончиков Mars и Snickers, а также некоторых других видов продукции после того, как в данных шоколадках были обнаружены кусочки пластика.