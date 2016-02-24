Якутск, 24 февраля, 2016, 07:54 — ИА Регнум. Государственное бюджетное учреждение республики Саха (Якутия) «Служба эксплуатационно-технического обеспечения» на бюджетные деньги закупает для чиновников не только чай, кофе, сливки, сахар, но и одежду. Более миллиона из казны также потратят на охрану и покупку кистей и красок для ремонта зданий правительства, а 9 млн рублей будут выделены на выполнение работ по техобслуживанию аппаратно-программного комплекса, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта госзакупок.

http://rc-prm.ru/ Хватит на всё

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На одежду для сотрудников правительства из бюджета потратят полмиллиона рублей, название закупки — «поставка спецодежды». Однако, помимо зимних курток и теплых ботинок, работники правительства получат по 20 штук жакетов, блузок, жилетов и юбок. Женских курток покупают 23 штуки, 20 из них должны быть по условиям закупки с наполнителем «тинуслейт», еще 3 — со съемный утеплителем, который должен не менее чем на 85% состоять из гусиного пуха. Кроме того, с помощью закупки на бюджетные деньги приобретут 20 пар женских ботинок из натуральной кожи. Мужской набор одежды необходим более скромный — всего 3 куртки из мембранной ткани с тинуслейтом в качестве утеплителя, только 2 пары кожаных ботинок и 3 летних костюма куртка + брюки цвета хаки.

Кофе для сотрудников закупается нескольких видов. По 30 банок «Нескафе Классик» и «Коллекция», 12 штук «Ле кафе голд», и 12 килограмм кофе «Жардин» в зернах. На бюджетные деньги также приобретается 3 килограмма леденцовой карамели, 50 упаковок сахара-рафинада, почти 300 упаковок чая в пакетиках (в том числе нефермениторованного с витаминами B1, B2, B6 и C), столько же коробок по 0,2 литра с молоком и более 3000 тысяч бутылок воды в разной фасовке. На все это планируется потратить 215 тысяч рублей.

На что именно будут потрачены 9 млн рублей в рамках выполнения работ по техобслуживанию аппаратно-программного комплекса, в информации о контракте не поясняется, и никакие документы, в том числе с требованиями к поставщику, к закупке не прикреплены. Аналогична и ситуация с оказанием услуг местной телефонной связи (4,3 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, республике Саха (Якутия) уже пришлось задуматься о сокращении объема расходов, запланированных на 2016 год. Из-за нестабильности на мировых рынках регион недополучит 10−15 миллиардов рублей налога на прибыль от алмазодобывающей компании «АЛРОСА».

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