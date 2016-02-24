Москва, 24 февраля, 2016, 05:07 — ИА Регнум. Американский президент Барак Обама ведет двойную игру против России: с одной стороны, пытается изолировать страну, с другой стороны, не может обойтись без российской стороны в урегулировании конфликта в Сирии. С таким заявлением выступил председатель комитета по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В своем микроблоге парламентарий написал: «Обама все пытается изолировать Россию — отговаривает премьера Японии ехать в Москву. При этом в Сирии без нас обойтись не может. Двойная игра».

Напомним, что 23 февраля японское агентство «Киодо» сообщало о том, что между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом США Бараком Обамой состоялся телефонный разговор, во время которого американский лидер призвал Абэ воздержаться от визита в Россию в мае 2016 года. По данным агентства, телефонный разговор между Обамой и Абэ состоялся еще 9 февраля, однако о деталях беседы стало известно только сейчас.

Стоит отметить, что источники «Киодо» утверждают, что премьер-министр Японии отказался следовать наставлениям американского президента, таким образом, дискуссия завершилась безрезультатно.

Также ранее ИА REGNUM передавало, что 22 февраля по инициативе РФ состоялись телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Бараком Обамой. В ходе переговоров сторонам удалось достичь договоренностей по перемирию в Сирии с 27 февраля.