Вашингтон, 24 февраля, 2016, 03:44 — ИА Регнум. В ответ на план президента США Барака Обамы по переводу части заключенных из тюрьмы Гуантанамо в США американский сенатор от штата Канзас Пэт Робертс записал видео, в котором выбрасывает документ в мусор. Таким образом политик недвусмысленно дал понять, каково его мнение о плане главы государства. Соответствующую запись Робертс опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Скриншот с twitter.com/SenPatRoberts Уважительная демократическая точка зрения

Ловкий бросок смятого плана Обамы по поводу ликвидации американской тюрьмы на Кубе сенатор сопроводил таким высказыванием: «Вот мое мнение по поводу президентского плана об отправке террористов в США».

С 2014 года Барак Обама выступает за то, чтобы закрыть тюрьму, которая располагается на военной базе в Гуантанамо, так как с 2002 года там содержатся заключенные по подозрению в терроризме, однако ни следствия, ни суда по их делам не проводилось. Кроме того, тюрьма стала широко известна как место по изощренным пыткам над заключенными.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 23 февраля американский лидер сообщил о своем намерении закрыть тюрьму, он призвал конгресс поддержать это решение. Обама также отметил, что хотел бы закончить эту историю во время своего президентского срока.