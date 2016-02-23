Украинский телеканал показал карту страны без Крыма
Киев, 24 февраля, 2016, 02:57 — ИА Регнум. Во вторник, 23 февраля, на Украине в эфире мелитопольской телекомпании «МТВ-плюс» была показана карта, на которой Крым не вошел в состав страны. Об этом информирует радио «Свобода». 10-секундный ролик с изображением карты был опубликован на канале YouTube телекомпании.
По словам советника министра информационной политики Украины по вопросам Крыма Эмине Джеппар, чье заявление приводит радио «Свобода», 24 февраля министерство направит в адрес редакции официальное письмо с просьбой разъяснить инцидент.
Напомним, что ранее не раз зарубежные партнеры изображали Крым как часть России. Например, 20 февраля стало известно, что польское «Галилеос» издало политическую карту Европы, в печатной версии которой Крым указан как территория РФ, в электронной версии полуостров — как спорная территория.
В свою очередь, посольство Украины обратилось к польскому издательству, заявив, что весь мир признает Крым территорией Украины. «Галилеос» приняло решение остановить продажу карты и соответствующим образом ее откорректировать.
Аналогичная ситуация произошла с чешским изданием Ottovo Nakladatelství. Оно в ноябре 2015 года издало «Футбольный атлас мира», в котором Крым обозначен как российская территория. Посольство Украины в Чехии выразило свое недовольство случившимся.
Напомним, что на Украине возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Coca-Cola и PepsiСo за публикацию в интернете карт с Крымом в составе России. Причиной для начала уголовного дела стало то, что сотрудники компаний допустили «публичное признание незаконной аннексии».