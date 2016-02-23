Минск, 23 февраля, 2016, 22:13 — ИА Регнум. В Дамаске 21 февраля состоялась встреча президента Сирии Башара Асада с официальной белорусской делегацией во главе с первым секретарем компартии Белоруссии и заместителем председателя Минского горисполкома И. Карпенко, который передал сирийскому главе картину с названием «День Победы», а также официальное послание от А. Лукашенко. По официальной информации, «в послании были выражены слова поддержки сирийскому народу и президенту в частности». Более того, на встрече были обсуждены военно-политическая обстановка в стране, перспективы урегулирования конфликта и, конечно же, «вопросы политического диалога и торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами».

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Казалось бы, вполне заурядная встреча сирийского президента с коммунистами Белоруссии, которых в Сирию пригласили их «единомышленники» — правящая партия Баас. Но если взглянуть на произошедшее под немного иным углом, то становится очевидно, что поездка белорусов в сирийскую столицу была далеко не простой. Белорусская делегация повстречалась не только с Б. Асадом, но и практически со всем руководящим составом страны и известными политическими деятелями: со спикером Народного собрания М. Д. аль-Лахамом, региональным секретарем Баас Х. аль-Хилялем, верховным муфтием доктором Ахмадом Бадрэд-Дин Хассуном и патриархом Антиохии и всего Востока Мар Игнатием Ефремом II. Помимо этого, делегация приняла участие в открытии спортивной и детской игровых площадок, построенных под патронажем посольства Белоруссии в Сирии. Более того, как уже упоминалось, И. Карпенко передал Б. Асаду некое послание от Лукашенко, текст которого никто не разглашал. И при всем этом уровень белорусской делегации, мягко говоря, был далек от того уровня, на котором его принимали, а значит, во встрече были заинтересованы не только белорусские власти и А. Лукашенко лично, но и Дамаск. В ином случае некто Карпенко, которого и в Белоруссии-то практически никто не знает, никогда бы не встретился лично с главой Сирии и не участвовал бы в мероприятиях, достойных как минимум главы внешнеполитического ведомства. Проще говоря, визит был согласован на самом высоком уровне, а его действующие лица со стороны Белоруссии были выбраны, чтобы лишний раз не бросать тень на главу Белоруссии.

Нынешние действия белорусов в отношении Сирии многим могут показаться весьма странными, так как только недавно с местных чиновников были сняты европейские санкции, а страна замерла в ожидании кредитов и инвестиций из Евросоюза. В таких условиях активизация отношений между Минском и Дамаском, к которому в Брюсселе относятся негативно, вполне может стать причиной охлаждения белорусско-европейских отношений. Однако всему есть свое объяснение.

В-первых, белорусское руководство даже после снятия санкций считает необходимым поддерживать официальный «нейтралитет» страны, а также напоминать Брюсселю о «независимости» своей внешней политики. Сирия в данном случае пускай и не идеальный вариант, однако давние связи с Б. Асадом, а также непрекращающееся торгово-экономическое и дипломатическое сотрудничество позволяют А. Лукашенко использовать ситуацию в собственных интересах. Правда, необходимо отметить, что в Минске все же не рискнули напрямую объявить о своей поддержке сирийского режима, отправив туда весьма своеобразную делегацию, якобы по приглашению местных социалистов.

Во-вторых, поездка в Дамаск «удачным образом» совпала с предстоящим 25 февраля визитом в Минск В. Путина на заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Вполне вероятно, что даже такая своеобразная поддержка действий России на Ближнем Востоке призвана продемонстрировать российскому руководству, что вне зависимости от планов по сближению с ЕС Минск по-прежнему следует во внешнеполитическом фарватере Кремля. Тем более что еще несколько месяцев назад белорусы проигнорировали конфликт Москвы и Анкары и теперь пытаются сгладить нелицеприятное о себе мнение.

В-третьих, встреча с Б. Асадом коммунистов из Белоруссии, как и все предыдущие поездки белорусских делегаций, в том числе и прошлогодняя главы МИД страны В. Макея, несут в себе желание укрепить и экономические связи с Сирией. На сегодняшний день белорусско-сирийский товарооборот крайне низок, хотя Дамаск и стал в прошлом году главным поставщиком в республику фосфатов. Вместе с тем белорусские власти рассчитывают, что война в Сирии рано или поздно закончится и страну необходимо будет восстанавливать. Вот тогда-то и придет «золотое» время белорусских тракторов, механизированной техники, сельхозпродукции и прочего, что сегодня практически никому в мире не нужно, а продавать необходимо. Поэтому белорусы уже сегодня пытаются «застолбить» за собой место на сирийском рынке, хотя известно, что самые лакомые кусочки, так или иначе, достанутся более серьезным союзникам Дамаска.

В-четвертых, что также немаловажно, официальному Минску сегодня необходимо как минимум удержать свои международный статус, который из-за падения престижа «Минской переговорной площадки» постепенно сходит на нет. Сирийский кризис, который в ближайшее время может вступить в свою новую фазу мирного урегулирования, способен дать белорусам шанс снова поучаствовать в глобальных политических процессах. В Минске ради этого могут даже дать согласие на приезд в страну ближневосточных беженцев, о чем в последнее время их настойчиво просят на Западе. Если эти беженцы будут из Сирии, то белорусские власти убьют двух зайцев одновременно — продемонстрируют ЕС свою лояльность европейской политике и заявят о своей всесторонней поддержке «дружественному сирийскому народу». В любом случае все это пойдет только на пользу международному положению республики и ее руководству.

И, наконец, в пятых — как это может показаться ни удивительным, но поездка белорусских коммунистов должна была повысить и их личный политический статус внутри страны. Особенно если учитывать, что в нынешнем году в Белоруссии должны состояться парламентские выборы и некоторые местные чиновники уже сегодня озаботились попаданием в ряды законотворцев. От того, насколько серьезно кандидатами будет проявлена лояльность нынешнему режиму и готовность выполнять его политические заказы, напрямую зависят и результаты будущих выборов. Поэтому на столь почетную должность стать передаточным звеном между Б. Асадом и А. Лукашенко и вызвались местные коммунисты во главе с И. Карпенко, которым не дают покоя мысли о будущих депутатских мандатах.

В целом политика белорусских властей сегодня понятна — необходимо продолжать сближаться с Западом в расчете на получение дополнительного финансирования умирающей экономики и при этом не допустить осложнения отношений с Россией. Позиция Минска в отношении режима Б. Асада в этом плане абсолютно предсказуема. Руководство республики опасается напрямую связываться с официальным Дамаском, чтобы не навредить своим связям со странами Запада, но и разрывать отношения с ним не имеет никакого желания, так как это может вызвать определенное недовольство в Москве. Поэтому белорусы предпочитают либо хранить молчание, либо делать поступки, которые имеют скорее символический характер. В ином случае высказывать свою поддержку сирийскому народу и дарить руководству Сирии картину «День Победы» надо было еще в конце сентября 2015 года, когда российская авиация начала проведение воздушной операции в этой стране. Именно тогда нынешние заявления были бы очень к месту и для Дамаска, и для Москвы. Сегодня же белорусская «поддержка» интересна только руководству Белоруссии в его политических играх с Россией и ЕС.