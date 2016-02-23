Санкт-Петербург, 23 февраля, 2016, 21:52 — ИА Регнум. В большинстве случаев у российской стороны отсутствуют проработанные проекты для привлечения китайских инвестиций. Об этом заявил эксперт в области международных отношений, кандидат исторических наук Радомир Красавцев в ходе круглого стола, посвященного роли и значению концепции «Экономического пояса Шёлкового пути» для развития российско-китайских экономических связей в Северо-Западном регионе России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как правило, предлагаемая китайской стороне бизнес-схема «неясна в целом и туманна в частностях», отмечает эксперт. В ряде случаев переговоры просто сводятся к формуле «дайте денег», подчеркивает Красавцев. При этом, по его словам, российская сторона часто не учитывает, что в КНР существует очень жесткий порядок согласования инвестиционных проектов за рубежом, «как на уровне отдельно взятого китайского города, так на уровне народного правительства любой провинции».

«При всем своем опыте и умении зарабатывать деньги российские предприниматели не могут вести переговоры с китайскими партнерами, — говорит эксперт. — Этому приходится учиться».

Есть и другие факторы, осложняющие работу с китайскими переговорщиками. Так, например, профессиональный перевод с китайской стороны оставляет желать лучшего, что приводит к провалу переговоров, отмечает Красавцев. Эксперт также обращает внимание на плохо работающую длинную цепочку китайских посредников и на наличие мошенников на рынке китайских инвестиций. «В частности, были и поддельные обращения китайской стороны в адрес администрации Санкт-Петербурга», — рассказывает эксперт. «При таком подходе привлечение китайских инвестиций для российских и, в частности, петербургских проектов обречено на пробуксовывание, что нередко и происходит», — резюмирует Красавцев. По его словам, у представителей и с китайской, и с российской стороны после завершения серии переговоров остается чувство недовольства, разочарования и даже раздражения. Для успешного сотрудничества с китайскими партнерами российской стороне необходим четко работающий механизм по привлечению инвестиций, убежден эксперт. Кроме того, под каждый проект нужно готовить специалистов, которые бы понимали как экономическую сторону вопроса, так и переговорщиков с китайской стороны, а именно, «правила, по которым они живут и зарабатывают деньги». «Пока мы ведем беседу на разных языках, китайцы будут возвращаться обратно к своим деньгам, а мы — обратно к своим проектам», — заключает эксперт.