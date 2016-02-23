Киев, 23 февраля, 2016, 21:18 — ИА Регнум. Большинство жителей Украины не доверяют президенту страны Петру Порошенко, правительству Арсения Яценюка, парламенту, а также руководителям правоохранительных органов. Об этом свидетельствуют данные опубликованного социологического опроса, проведенного Институтом Горшенина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Согласно данным опроса, более 70% населения расценивает негативно политику Порошенко, почти 85% недовольны действиями премьер-министра Арсения Яценюка.

Среди государственных институтов самый низкий уровень доверия у правительства и парламента, кабинету министров не доверяют 86,2%, а Раде — 87,6%. При этом парламентской «коалиции» доверяют 10,1% опрошенных, не доверяют 82,4%.

Катастрофическая ситуация сложилась и с уровнем недоверия граждан Вооруженным силам Украины (43%), полиции (51,7%), СБУ (68,7%), банкам (80%), прокуратуре (85,5%) и судам (89,3%).

Оценивая общую ситуацию на Украине и выбранный путь развития, больше половины населения (69,8%) считает, что страна движется в неправильном направлении, пишет RT.