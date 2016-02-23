Грозный, 23 февраля, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал Иосифа Сталина и Лаврентия Берию за операцию по депортации чеченского и ингушского народов и «проклял их во веки веков». Об этом он написал в Instagram в день памяти жертв депортации 23 февраля.

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«Мы не забудем трагическое прошлое, чтобы оно никогда не повторилось!» — подчеркнул глава Чечни, напомнив, что 72 года назад Сталин «депортировал чеченский и ингушский народы», а операцией руководил Лаврентий Берия.

«И да будут они оба прокляты во веки веков!» — добавил Кадыров.

Глава Чечни напомнил, что в годы Великой Отечественной войны на фронтах гибли миллионы солдат и офицеров, «а Сталин бросил на расправу с чеченским народом 120 тыс. человек».

В общей сложности «потери народа превысили 54% от его численности», отметил Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что «через много лет по вине безответственных интриганов в Чечне развязали 2 войны», приведшие к массовым жертвам и разрушениям.