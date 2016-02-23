Москва, 23 февраля, 2016, 20:21 — ИА Регнум. Перед началом четвертьфинальных серий на Западе наиболее равным представлялось противостояние ярославского «Локомотива» и питерского СКА. Первый матч серии, в котором ярославцы дважды отыгрались, а в овертайме вырвали победу, это представление только подтвердил. Во втором матче этого четвертьфинала армейцы сделали перед третьим периодом отличный задел в три шайбы, но отстояли своё преимущество с большим трудом. С одной стороны, «Локомотив» в этой серии не вёл в счёте ни одной секунды, а с другой он постоянно имел огромное превосходство по броскам по воротам, да и вообще играл с заметным преимуществом. Но это плей-офф, здесь свои законы. В серии «Локомотив» — СКА Счёт 1:1 и преимущество своего поля перешло к СКА.

zastavki.com Шайба

Пусть не обижаются сочинцы, но четвёртое место ХК «Сочи» было невероятным успехом, и пока результаты в плей-офф подтверждают, что сочинские хоккеисты прыгнули выше головы. Они проигрывают серию московскому «Динамо»0:2, и худшего начала серии просто не может быть.

ЦСКА начали свою серию против братиславского «Слована» не очень крупной, но уверенной победой, однако второй матч потребовал от них совсем других усилий, для того, чтобы не омрачить для своих болельщиков праздник Дня Защитника Отечества. Питерские армейцы в начале третьего периода выигрывали 3:0, а московские проигрывали 0:2. Питерцы пропустили две шайбы, но матч выиграли, а москвичи забили две шайбы, а потом победили в овертайме. Молодцы, украсили праздник.

Матч «Йокерит» — «Торпедо» подтвердил, что в плей-офф не просто начинается новая история, но новая история начинается в каждом матч. Проигрывая по ходу матча, финны его всё же выиграли и сравняли счёт в серии.

Результаты вторых матчей четвертьфинальных серий на Западе:

[[[flag-ru]]] ЦСКА (Москва) — [[[flag-sk]]] «Слован» (Братислава, Словакия) 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0), счёт в серии 2:0

ЦСКА (Москва) — «Слован» (Братислава, Словакия) (0:1, 0:1, 2:0, 1:0), счёт в серии [[[flag-ru]]] «Локомотив» (Ярославль) — [[[flag-ru]]] СКА (Санкт-Петербург) 2:3 (0:1, 0:2, 2:0), счёт в серии 1:1

«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) (0:1, 0:2, 2:0), счёт в серии [[[flag-ru]]] ХК «Сочи» (Сочи) — [[[flag-ru]]] «Динамо» (Москва) 2:3 (1:1, 0:1, 1:1), счёт в серии 0:2

ХК «Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Москва) (1:1, 0:1, 1:1), счёт в серии [[[flag-fi]]] «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) — [[[flag-ru]]] «Торпедо» (Нижний Новгород) 4:3 (0:1, 1:1, 3:1), счёт в серии 1:1

С результатами игр и положением в сериях розыгрыша Кубка Гагарина можно ознакомиться здесь.