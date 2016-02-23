Киев, 23 февраля, 2016, 16:23 — ИА Регнум. 24 февраля на заседании Кабинета министров будут приняты решения, которые позволят урегулировать ситуацию с взаимным транзитом между Россией и Украиной. Об этом во время общения с перевозчиками, устроившими пикет у здания Мининфраструктуры, заявил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

По его словам, в ближайшее время взаимные ограничения транзита могут быть сняты. «Сделаем все возможное, чтобы в ближайшее время вопрос блокировки, который на прошлой неделе стал крайне тяжелым для украинских автоперевозчиков, был снят. Имеется в виду, чтобы в ближайшее время транзитные грузы пошли через территорию Украины, через территорию РФ, через территорию Центральной Азии», — сказал Пивоварский.

В частности соответствующее решение может быть принято уже завтра, 24 февраля, на заседании Кабмина. Правда, что именно будет заключаться в этом решении, Пивоварский не уточнил.

«Ожидайте, что в ходе завтрашнего заседания Кабмина могут быть приняты решения, которые позволят решить эту проблему. Транзит не имеет ограничений. Украина транзитная страна. С нашими европейскими партнерами мы практически завершили технические консультации, с РФ технические консультации завершены» — сказал Пивоварский.

Напомним, более сотни представителей перевозчиков устроили пикет под стенами Министерства инфраструктуры добиваясь встречи с министром и урегулирования вопроса связанного с блокадой транзита. Ранее на Украине активисты устроили самовольную блокаду фур на российских номерах, не пропуская их в Европу. После этого Россия ограничила транзит через свою территорию украинских товаров.