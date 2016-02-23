Вильнюс, 23 февраля, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Спикер Сейма Лорета Граужинене сегодня, 23 февраля объявила, что в ближайшее время намерена обсудить с руководством Департамента государственной безопасности возможное влияние России на профсоюзы работников образования Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. О таком влиянии сегодня публично объявил премьер Литвы Альгирдас Буткявичюс. Граужинене, отвечая на вопросы журналистов в Сейме отметила, что сама такую информацию от спецслужб Литвы не получала. «Возможно, премьер заказал проведение более тщательного анализа», — предположила глава Сейма.

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Она сказала, что в общественном пространстве не видит причин, чтобы профсоюзы Литвы действовали согласно указаниям из России.

«Сколько я вижу деятельность профсоюзов, я вижу, что они действуют согласно действующим в Литве законам, и у них есть такое право бастовать. Нужно уважать права всех», — сказала в Сейме журналистам Граужинене.

Парламентарии после заявления главы правительства предложили парламентскому комитету по национальной безопасности и обороне обсудить представленную Буткявичюсом информацию.

Лидер парламентской оппозиции консерватор Андрюс Кубилюс в свою очередь сказал, что шокирован словами Буткявичюса.

«Меня такая новость шокировала, не знаю, обоснована ли чем-нибудь эта информация. Подозреваю, что премьер просто говорит безответственно, и это совпадает с поведением премьера и правящей коалиции, когда любая критика — со стороны оппозиции, СМИ, профсоюзов — оценивается как работа врагов», — сказал Кубилюс.

Староста оппозиционной фракции Саюдиса либералов Элигиюс Масюлис заявил, что у него вызывает беспокойство состояние главы правительства.

«Я обеспокоен состоянием премьера. Такое чувство, что премьеру сейчас нужен или ксендз, или психолог, так как в последнее время все чаще и чаще мы слышим от премьера различные теории заговора: то его и все правительство пытаются свергнуть, сейчас это высказывание означает желание скомпрометировать учителей. На самом деле премьер должен ответственнее оценивать свои публичные заявления, так как это скандальная информация, если она настоящая», — сказал журналистам либерал.

Он подчеркнул, что премьер должен будет обосновать свои слова.

В свою очередь председатель профсоюза работников образования Литвы Юргелявичюс литовскому порталу 15min заявил, что в Литве становится привычным, когда при нехватке аргументов политики начинают говорить о влиянии России.

«Я учитель истории, и я могу вспомнить Людовика XIV, который был любителем воевать. Он велел написать на пушках такие слова: «последний аргумент короля». А последний аргумент Буткявичюса, который — иначе я не скажу — объявил войну профсоюзам, — бред о том, что русские нападают», — сказал он.

Юргелявичюс подчеркнул, что не будет комментировать это заявление.

«Я прекрасно знаю свою биографию, прекрасно знаю, какие аргументы ведут меня к работе учителя, к работе в профсоюзе, к объявлению забастовки. Не верю, что определенные службы не знают, кто я такой, если им вообще интересна моя скромная персона. Только это я и могу сказать», — сказал председатель профсоюза.

Глава профсоюза образовательных учреждений Литвы Эугениюс Есинас в свою очередь утверждает, что будет ждать, когда Буткявичюс представит факты, доказывающие свое заявление.

«Тогда мы и будем реагировать. Наверное, встретимся в суде. Думаю, премьер показал свою политическую незрелость, полную недальновидность, желая дискредитировать лидеров профсоюзов, он достиг совершенно обратной цели», — подчеркнул он.

По словам Есинаса, прочитав словам премьера в СМИ, ему звонят возмущенные члены профсоюза: «Заявление является необоснованным фактом, главе правительства это чести не делает».

Глава профсоюза сказал, что представители профсоюзов ни на какие мероприятия или семинары в Россию не ездят.

«Я читал его высказывание, что в Санкт-Петербург, в Москву… У нас точно не было и нет таких поездок. Наши люди ездят в Брюссель, Копенгаген, Мадрид, где проходят общие мероприятия профсоюзов Европы. А Россия… нет таких мероприятий, в которых мы бы участвовали, это чистая клевета», — возмущается профсоюзный деятель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава правительства Литвы, лидер литовских социал-демократов Альгирдас Буткявичюс сегодня, 23 февраля, после встречи с оппозиционными фракциями в парламенте заявил, что забастовки учителей в Литве подогревает Россия.

«Есть определённое влияние России», — сказал премьер добавив, что информацию получил «из определенных служб».

Напомним, что в Литве проходит бессрочная забастовка учителей, которые требуют увеличения зарплат на докризисный уровень и улучшения общих социальных гарантий. По всей стране бастуют учителя более 200 школ.