Грозный, 23 февраля, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что считает свой долг на посту главы региона выполненным и не стремится остаться на третий срок. Об этом он заявил сегодня, 23 февраля, в эфире «Русской службы новостей».

tvc.ru Рамзан Кадыров и Владимир Путин

Кадыров заявил, что за два срока пребывания на посту главы Чечни он создал достойную работоспособную команду. Глава республики констатировал, что сейчас другие времена с экономической и социальной точки зрения, нежели те, в которые он пришел к власти.

«У нас есть в команде более профессиональные люди. Я считаю, что я выполнил свой долг, и дальше боюсь потерять темп, который мы задали», — сказал Кадыров.

Что касается перспектив пойти на третий срок главы Чечни, то Кадыров заявил, что не испытывает такого желания. Однако, если руководство страны скажет, что ему необходимо остаться, то он продолжит служить чеченскому народу.

«На всё воля Аллаха. Я пехотинец. Если скажут дальше служить — буду служить, если давай, до свидания — попрощаюсь», — сказал глава Чечни.

Напомним, Кадыров в острые для своей политической карьеры моменты, всегда подчеркивал, что он является «верным пехотинцем президента Владимира Путина» и всячески клялся ему в лояльности. В Кремле в свою очередь не раз давали понять, что полностью поддерживают Кадырова и его политику в Чечне.

Стоит отметить, что в республиках Северного Кавказа до сих пор нет прямых выборов главы региона, как в остальных субъектах Российской Федерации. Главу Чечни выбирает парламент по представлению президента России.

Срок полномочий Кадырова истекает 5 марта текущего года. В последние полгода Кадыров был в центре сразу нескольких скандалов. Особенно много в СМИ обсуждается его перепалка с оппозиционными политиками в интернете. Будучи политиком нового поколения, Кадыров активно пользуется интернетом и социальными сетями, в частности, Instagram.

Там он активно комментирует политическую жизнь как в стране, так и за рубежом, а также высказывается по острым вопросам. Обычно такие высказывания сразу становятся объектом внимания СМИ.

Сегодня Кадыров поделился своими мечтами о будущем. Он рассказал, что если уйдет с поста главы Чечни, то хочет «создать дивизии, возглавить их и воевать» с врагами России, «где угодно».