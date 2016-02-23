Киев, 23 февраля, 2016, 14:05 — ИА Регнум. ЕС обеспокоен внутриполитической украинской борьбой, которая может поставить крест на реформах. Об этом заявил в Киеве министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Министр подчеркнул, что Берлин готов помогать Украине, но только при условии удержания курса на реформы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Мы хотим, чтобы усилия осуществить реформы не остановились, чтобы реформы продолжались… Мы также будем говорить с МВФ, потому что нужно, чтобы реформы продолжались. Мы ожидаем взамен, что основные политические силы в Украине также продолжат процесс реформ, не откажутся от него и даже те местные бои, которые иногда, так сказать, происходят на политическом плацдарме, не повредят этому», — сказал дипломат.

Его французский коллега Жан-Марк Эро подчеркнул, что Киеву необходимо продолжать начатые реформы. А для этого необходимо иметь дееспособные парламент и правительство.

«Ситуация остается сложной, ситуации на востоке Украины не является решенной, но мы убеждены, что выход существует. Он заключается в том, чтобы обеспечить соблюдение прекращения огня и продвигать дальше минский процесс. Все страны должны взять на себя соответствующие обязанности. Контекст политического кризиса в Киеве, конечно, не облегчает ситуацию, мы, конечно, упоминали об этом в наших беседах, мы признаем, что украинское правительство за последние 14 месяцев осуществило немало реформ, но количество работы остается большим. И для этого нужно правительство, которое способно идти вперед, а также достойный и эффективный парламент, который принимает законы для процветания Украины. Наихудшим сценарием для Украины остаться посередине этого брода, в этой ситуации, которую мы констатируем на сегодняшний день, реформы, которые реализованы наполовину, и отсутствие перспектив на Донбассе. То есть сейчас мы находимся в ключевой точке», — сказал Эро.

Напомним, ранее в парламенте фактически распалась коалиция после выхода оттуда «Батькивщины» и «Самопомощь». Эти партии требуют отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он выступает против досрочных выборов.