Донецк, 23 февраля, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел ДНР Александр Кофман был освобожден от занимаемой должности. Об этом говорится в указе №41 главы ДНР Александра Захарченко от 22 февраля 2016 года. «Постановляю освободить от занимаемой должности министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Кофмана Александра Игоревича», — отмечается в указе.

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Указом №42 Захарченко назначил и. о. руководителя МИД ДНР Наталью Юрьевну Никонорову. Оба указа вступили в силу с момента их подписания главой ДНР, однако во втором отмечено, что Никонорова становится и.о. министра с 23 февраля. Ранее Никонорова работала юристом в Народном совете ДНР. Она считается близким соратником главы Народного совета ДНР Дениса Пушилина.

Также Захарченко отправил в отставку экс-командира бригады спецназначения «Восток» ДНР, секретаря Совета безопасности республики Александра Ходаковского. При этом указ был подписан Захарченко еще 13 марта 2015 года, однако был опубликован только сейчас. Предположительно, его подготовили задним числом.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля Ходаковский заявил, что переходит в оппозицию к главе ДНР Захарченко. Экс-глава Совбеза ДНР также обвинил Захарченко и власти ДНР в коррупции.