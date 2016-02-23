Казань, 23 февраля, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Движение по федеральной трассе М-7 «Волга» на 858-м километре в Татарии частично парализовано. Причиной тому стали четыре аварии с участием грузовых автомобилей. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике.

tv2.tomsk.ru ДТП

Сообщается, что в четыре ДТП на расстоянии 50 метров друг от друга попали 12 автомобилей. Одна полоса движения полностью заблокирована спецтехникой, которая вытаскивает фуру из кювета. Движение по стальным полосам крайне затруднено. Работают регулировщики.

Стоит отметить, что в результате четырех ДТП никто не пострадал. На месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД.