Киев, 23 февраля, 2016, 12:13 — ИА Регнум. В ближайшее время участники минского процесса должны достичь компромисса по проведению выборов в неподконтрольном Украине Донбассе. Об этом заявил во время пресс-конференции в Киеве министр иностранных дел Украины Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

Штайнмайер призвал Украину принять новый закон о выборах в Донбассе. Это необходимо для имплементации Минских соглашений.

«Наш коллега Павел Климкин сказал о предстоящих усилиях по имплементации минского процесса. Я думаю, у нас будут решительные шаги сделаны 3 марта. В Париже мы будем встречаться … Например, принятие закона по местным выборам в Донбассе, я думаю, что во время встречи в Париже мы будем достигать определенных необходимых компромиссов, и мы договоримся касательно общей позиции, и мы сможем преодолеть все условия, которые нас еще разделяют в этом вопросе», — сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник» — сказал Штайнмайер.

В то же время украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что ключевой фактор для проведения выборов в Донбассе — это позиция Москвы.

«Ключевой аспект нашей дискуссии — это так называемые избирательные модальности, по каким правилам должны состояться выборы в Донбассе. Согласно Минску, они должны состояться в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ. И нам нужно, наконец, убедить российскую сторону, что это единственный путь сделать выборы свободными и честными», — сказал дипломат.

Напомним, ранее представители Украины неоднократно заявляли о невозможности перехода к политическому урегулированию и проведению выборов в Донбассе без полного прекращения обстрелов.