Москва, 2 марта, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Готовится очередное, Парижское, международное климатическое соглашение, согласно которому Россию хотят обязать платить экологический налог наравне со странами — главными производителями парниковых газов. И это невзирая на то, что природа России способна поглощать вредных выбросов в четыре раза больше, чем производит промышленность. Постоянный автор ИА REGNUM Владимир Павленко обращает внимание на опасные моменты навязываемого России кабального экологического соглашения.

Marina del Castell Лес

В декабре 2015 года в Париже получили развитие махинации на тему парникового эффекта. Теперь для борьбы с ним предлагается создать Зеленый климатический фонд, наполнение которого финансами будет обеспечиваться путем взимания глобального «углеродного налога».

Россия уже приняла на себя обязательства («национальный вклад») по Парижскому соглашению. Они изложены в Указе Президента РФ от 30 сентября 2013 г. №752 «О сокращении выбросов парниковых газов» (В.В. Путин подтвердил это в Париже 30 ноября 2015 г.). В нем говорится о том, что выбросы должны быть сокращены на 30% от уровня 1990 года. Но в этом обязательстве есть важная оговорка — «при учете поглощающей роли бореальных лесов» (то есть тайги).

То есть то, насколько России придется сокращать выбросы (а это значит — насколько придется сокращать промышленность, которая производит эти выбросы), зависит от поглощающей способности природы России. Которую нужно, соответственно, посчитать.

Согласно Парижскому соглашению, расчет поглощающей способности своей природы каждая страна производит самостоятельно, по своим методикам. Этим занялось Правительство России, и тут неожиданно выяснилось, что леса (тайга) России поглощают углекислого газа меньше, чем выбрасывает российская промышленность.

Неожиданно, правда? Особенно если учесть, что, хоть это тщательно замалчивается, известно, что большинство развитых и все ведущие развивающиеся страны выбрасывают гораздо больше, чем поглощают их территории. Например, США и Китай примерно вдвое, а Европа — примерно вчетверо. И только шесть стран во главе с Россией имеют баланс, в котором поглощение превышает выбросы. У России этот баланс — 4 к 1, у остальных пяти стран меньше, но они тоже «в плюсе». Это Канада, Австралия, Новая Зеландия, Бразилия и Швеция. Все остальные страны мира — «в минусе»!

Так каким же образом «в минусе» оказалась Россия? Как вышло, что правительство России считает поглощающую способность нашей природы по той единственной методике, которая выводит нашу страну «в минус» и противоречит всем остальным известным методикам, которые — все! — дают результат, в соответствии с которым Россия «в плюсе», да еще в каком?

Тут не стоит забывать, что сокращение выбросов Россией, согласно Парижскому соглашению и при этой методике расчета поглощающей способности, — с точностью означает, по сути, ликвидацию отечественной промышленности, начиная с угольной и металлургической.

Так почему же правительство РФ собирается подписать Парижское соглашение на таких условиях? Почему оно занижает поглотительную способность нашей природы минимум в 4 раза? Кто-то дал правительству России задание ликвидировать российскую промышленность? Вроде президент России не давал такого поручения…

Так что же это?

Подробности читайте здесь: Кто и зачем делает Россию климатической колонией Запада?

Все статьи автора: Владимир Павленко