Тбилиси, 22 февраля, 2016, 20:45 — ИА Регнум.



А. Горбаруков ИА REGNUM Шавки

Чехия поддерживает стремление Грузии в ЕС и НАТО, заявил премьер-министр страны Богуслав Соботка на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

По информации пресс-службы правительства Грузии, Соботка назвал Грузию надежным партнером и пообещал полную поддержку на пути европейской и евроатлантической либерализации, в также в процессе либерализации визового режима с ЕС.

Георгий Квирикашвили, со своей стороны, поблагодарил коллегу за поддержку и заявил, что для Грузии важны опыт и знания Чехии на разных уровнях и в разных сферах, и она готова позаимствовать этот опыт.

«Мы можем сделать большее, чтобы углубить наши взаимоотношения и сделать их более ориентированными на результат», — подчеркнул премьер-министр Грузии.

По его мнению, в торговых и экономических отношениях между странами имеется большой потенциал, который необходимо использовать полностью. Квирикашвили пообещал, что грузинская сторона сделает все для увеличения объемов торгового оборота, углубления экономических связей и содействия бизнесу.