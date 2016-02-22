Вильнюс, 22 февраля, 2016, 20:43 — ИА Регнум. Истребители НАТО за минувшую неделю дважды поднимались в воздух с литовской авиабазы Зокняй и эстонской авиабазы Эмари для перехвата и сопровождения российского самолета над Балтийским морем. Об этом, как передает «Эхо Москвы», заявляют в Минобороны Литвы.

Kirill Naumenko Ил-20

По данным ведомства, 17 февраля самолет радиоэлектронной разведки ИЛ-20 ВВС РФ направлялся в сторону Калининграда. Для перехвата воздушного судна в небо были подняты истребители Североатлантического альянса, дислоцирующиеся в Литве. Сопровождение ИЛ-20 — произошло без эксцессов, согласно ранее подготовленному плану полета.

«Полет осуществлялся в международном воздушном пространстве над Балтийским морем в Калининградскую область из континентальной России», — уточнили в Минобороны Литвы.

В пятницу, 19 февраля, тот же российский самолет радиоэлектронной разведки ИЛ-20 проследовал в обратном направлении. На этот раз его сопроводили ВВС НАТО с эстонской базы, добавили в военном ведомстве.