Тирасполь, 22 февраля, 2016, 20:39 — ИА Регнум. Руководство Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики считает необходимым «выстраивание такой модели отношений Приднестровья с российскими федеральными структурами, которая соответствовала бы привычной практике взаимодействия федерального центра с российским регионом». Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Верховного совета ПМР, шла речь на прошедшем в Москве круглом столе «Стабильность Приднестровской Молдавской Республики в условиях внешних и внутренних вызовов», в котором приняли участие депутаты приднестровского парламента во главе со спикером Вадимом Красносельским.

Медведица с медвежонком

«Приднестровские парламентарии выразили готовность к расширению сотрудничества с российскими регионами в контексте тех возможностей и обязательств, которые основаны на политико-правовом статусе Российской Федерации как государства-гаранта и посредника в переговорном процессе», — отметила также в парламентской пресс-службе.

Приднестровская сторона также выступила за «прагматизацию экономических отношений Приднестровья с зарубежными государствами и международными структурами» и также за «более высокий уровень вовлеченности приднестровских парламентариев в диалог, связанный с дальнейшей торговлей ПМР и ЕС».

Вадим Красносельский заявил также об отсутствии каких-либо оснований для того, чтобы говорить о некоем внутриполитическом «противостоянии» в ПМР. Генерирование подобного рода тезисов, по его словам, может быть использовано зарубежными недругами России и Приднестровья. «В Приднестровье отсутствуют предпосылки для внутриполитической дестабилизации», — подчеркнул спикер.

По итогам визита в Москву глава комитета Верховного совета ПМР по экономической политике Александр Мартынов сообщил, что парламентская делегация «достигла с представителями российских властей понимания по вопросу свободного доступа приднестровских предприятий на российский рынок». «Мы были в Государственной Думе, в Совете Федерации, в администрации президента. Я думаю, что нашли понимание, нас услышали, и самое главное, что эта работа будет продолжена совместно в дальнейшем. Мы с оптимизмом смотрим на дальнейшее развитие ситуации», — заявил Мартынов.

По его словам, речь шла о получении приднестровскими предприятиями упрощенного доступа на рынки РФ, что поможет Приднестровью дополнительно загрузить производственные мощности, обеспечить занятость населения и частично закрыть бюджетный дефицит за счет дополнительных налоговых отчислений.

Председатель комитета Верховного совета ПМР по вопросам предпринимательства, малого и среднего бизнеса Виктор Гузун отметил необходимость разработать действенный механизм для того, чтобы Приднестровье и его предприятия не страдали от ограничений, введенных Россией в отношении Молдавии.

В частности, по словам приднестровского парламентария, Приднестровская Молдавская Республика заинтересована в том, чтобы предприятия принимали участие в российских госзаказах, в госзакупках — в том числе поставляли свою продукцию в рамках гособоронзаказа. «У нас есть промышленный потенциал, у нас есть тесные наработанные связи и контакты по линии промкооперации. Продукция, которая производится в Приднестровье, востребована на рынке России. И наша задача — создать такие условия, чтобы на пути движения этой продукции в Россию было как можно меньше барьеров», — подчеркнул Гузун.

Он также выразил уверенность, что России и ПМР необходимо увеличивать взаимный товарооборот. «На долю внешнеторгового оборота с РФ у нас приходится около 36% наших экспортно-импортных операций. Однако если мы посмотрим структуру внешнеторгового оборота, то экспорт в РФ у нас составляет всего лишь 8%. Только по итогам 2015 года экспорт в РФ у нас по объективным причинам сократился в два раза», — отметил депутат.

ИА REGNUM отмечает, что в последнее время доля России в приднестровском экспорте, несмотря на все разговоры о «евразийской интеграции» ПМР, составляет 5−8%, в то время как в соседнюю Молдавию отправляется около 50% приднестровского экспорта, а в ЕС — около трети. Это является как следствием экономического кризиса и блокадных мер со стороны Кишинева и Киева, так и — отсутствия адекватных решений со стороны приднестровских и российских властей по преодолению данной ситуации.

С 1 января 2016 года Приднестровье фактически вошло в Зону свободной торговли Молдавии с ЕС, согласившись на внедрение европейских техрегламентов, отмену пошлин на товары из ЕС и усиление взаимодействия с госорганами Молдавии в сфере техрегламентов, фитосанитарного и ветеринарного контроля, сертификации продукции, а также в таможенной и в банковской сферах.