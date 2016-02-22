Минск, 22 февраля, 2016, 18:13 — ИА Регнум. В Минске 22 февраля на Октябрьской площади собралось около сотни индивидуальных предпринимателей и активистов прозападной оппозиции, потребовавших от Александра Лукашенко отменить указ №222, предписывающий вести торговлю сертифицированным товаром с накладными и иными документами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Седло есть, лошади нет

Очередной несанкционированный митинг состоялся неподалёку от старой резиденции президента Белоруссии, в советские времена служившей советской партэлите. Как и во время предыдущего несанкционированного митинга в защиту интересов белорусских «ИПшников», на Октябрьскую площадь явились руководители оппозиционных партий и организаций, экс-кандидаты в президенты (кампания 2010 года) Владимир Некляев и Николай Статкевич, а также председатель «Объединенной гражданской партии» Анатолий Лебедько, лидер незарегистрированной Минюстом партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец и другие представители прозападной оппозиции.

Собравшиеся на несанкционированный митинг в центре Минска призвали милиционеров не устраивать провокаций. Образовав кордон, они препятствовали сотрудникам МВД проводить разъяснительную работу и составлять протоколы.

Тем временем политические активисты критиковали власти, требовали отставки правительства и призывали индивидуальных предпринимателей активно включаться в политический процесс. С собой они принесли звукоусилительную аппаратуру и националистическую символику, использовавшуюся пособниками германских оккупантов во время Первой и Второй мировых войн. Оппозиционеры активно комментировали многочисленным представителям СМИ суть происходящего.

Спустя примерно час на площади появилась снегоуборочная техника. Митингующие сначала пытались не допустить коммунальщиков к работе, но затем, увидев, что техника убирает снег, а не мешает выступлениям оппозиционеров, позволили городским службам сделать свою работу. Вскоре после уборки и митингующие стали расходиться.

Спустя примерно полтора часа после начала акции представители «предпринимательского движения» Александр Макаев объявил об окончании мероприятия. Лидер предпринимательского союза РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко на митинге замечен не был. Милиция не проводила задержаний на площади, митинговавшие разошлись.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в Минске на Октябрьской площади прошел митинг, в ходе которого представители прозападной оппозиции заявили о поддержке белорусских индивидуальных предпринимателей. Формальным поводом для протеста стало введение в действие с 1 января 2016 года (после отсрочек в 2015 году) президентского указа №222, которым, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности товаров лёгкой промышленности», к продавцам товаров зарубежного легпрома предъявлялось требование в обязательном порядке иметь документы, подтверждающие безопасность товара для здоровья потребителя с указанием страны происхождения товара. Чиновники стали требовать не только сертификаты, но и накладные, а также настойчиво рекомендовать внедрение безналичных расчётов посредством терминалов, позволяющих сделать покупку по кредитной карточке.

Отметим, что в отличие от «форумов предпринимателей» выступления на Октябрьской площади 15 и 22 февраля носили политизированный характер. Во время «форумов» белорусские «ИПшники» подчёркнуто сторонились политиков и даже обвинили в провокаторской деятельности некоторых граждан, пытавшихся политизировать процесс выражения предпринимателями их проблем. Александр Лукашенко категорически отверг требования микробизнеса, напомнив о ранее сделанных отсрочках по введению норм указа №222 и необходимости соблюдения равенства условий хозяйствования для всех субъектов.