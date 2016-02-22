Донецк, 22 февраля, 2016, 17:02 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, 13 солдат ВСУ получили ранения. Об этом 22 февраля на брифинге в Киеве заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Cубмарина, авианосец, линейный корабль

«За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, двое — получили ранения. Также вчера вблизи Марьинки (Донетчина, под контролем ВСУ) в результате неосторожного обращения с взрывным устройством получили ранения 11 украинских военнослужащих», — сказал Лысенко.

По его словам, на Донецком направлении ВС ДНР продолжают нарушать режим тишины по всему фронту от Троицкого до донецкого аэропорта. «Один раз враг применил тяжелое вооружение (82-мм минометы) вблизи Красногоровки», — уточнил Лысенко.

Полковник сообщил, что на Мариупольском направлении эпицентром боевых действий остаются украинские передовые позиции к западу от Марьинки. «Вчера там произошло более 10 вражеских обстрелов с применением стрелкового оружия и гранатометов. Также вели огонь снайперы НВФ. Кроме этого, противник нарушил режим тишины южнее, вблизи с. Водяное», — добавил Лысенко.

Он считает, что ВС ДНР ведут подготовку к проведению «морской десантной операции». В частности для этого ДНР создала 9-й особый мотострелковый полк морской пехоты. Также в Новоазовск (юг Донетчины, под контролем ДНР) прибыли подразделения «из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты (место постоянной дислокации — г. Севастополь)».

В свою очередь 22 февраля на пресс-конференции в Донецке заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что 21 февраля трое солдат ДНР погибли в результате атаки украинских диверсантов на наблюдательный пункт. «Превосходящий по численности в три раза противник, пытаясь прорваться вглубь нашей территории, напал на наблюдательный пост армии ДНР. В результате чего геройски погибли трое наших военнослужащих», — рассказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля замначальника штаба корпуса Народной милиции ЛНР Игорь Ященко заявил, что украинская сторона продолжает укрепление военного сотрудничества с НАТО и странами Европейского Союза. В частности с 13 по 15 февраля 2016 года проведена работа комиссии МВД Украины под руководством Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, посла США на Украине Джеффри Пайета, а также инструкторов из спецслужб США по формированию спецподразделения «КОРД» (Корпус оперативного внезапного действия) Национальной полиции. Подразделение «КОРД» будет аналогом спецподразделения США.