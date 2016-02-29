Киев, 29 февраля, 2016, 21:14 — ИА Регнум. Недавно победившая на Украине евромайданная хунта в очередной раз поминала «героев небесной сотни». Обозреватель ИА REGNUMСергей Гуркин еще раз вспомнил кровавые события двухгодичной давности и призвал извлечь из них правильный урок.

mvs.gov.ua Пробоины в украинской милицейской спецтехнике, сделанные спецзарядами, пробивающими броневую защиту. 18-20 февраля 2014 года, Киев

20 февраля 2014 года на киевских улицах были убиты несколько десятков человек, большинство из которых были протестующими. Всего в течение трех дней с 18 по 20 февраля погибло более ста человек, в том числе ровно сто протестующих, которых позднее пафосно назвали «небесная сотня».

Тогда, два года назад, убийства протестующих на майдане, приписанные тогдашней власти и спецслужбам, оправдали в глазах мировой общественности ее силовое свержение власти. Собственно, для того они и были совершены, по-видимому, — чтобы оправдать переворот. Сегодня уже объявлено открыто: стреляла не власть, а «активисты». Но на Западе, для которого и была разыграна эта кровавая постановка, это уже больше никого не волнует: жертвы майдана сделали свое дело, о них можно забыть.

Доказательств того, что убийства организовали лидеры переворота, хватало и раньше. Но вот теперь пошли признания самих участников майдана в убийствах силовиков. Запад и этого не замечает. Что свидетельствует в пользу того, о чем давно догадывались многие — что именно он, Запад, и был главным если не организатором, то вдохновителем и майдана, и стрельбы по протестующим, и всего остального.

Пока демагогия о несчастной «небесной сотне» была на руку и хунте, и Западу, она была в чести. Когда туман в головах немного рассеялся, и стало понятно, чьими именно жертвами были погибшие на майдане, их гибель и ее расследование перестали кого бы то ни было интересовать.

Что ж, снайперы, стреляющие в спину протестующим, — это старый проверенный прием, известный еще со времен перестройки — тогда он был применен в Вильнюсе. Жаль, что в момент майдана это не было понято властями Украины и России, — тогда переворота, быть может, удалось бы не допустить.

Подробности читайте здесь: Два года расстрелам: Майдан признал вину, Запад прячет глаза

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