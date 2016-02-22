Санкт-Петербург, 22 февраля, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Выброс горячей воды на проезжую часть произошел около 15:00 в Центральном районе северной столицы. Как сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, на теплотрассе, принадлежащей ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 5-й Советской улице у дома 23 происходит вытекание теплоносителя на площади 30 кв. метров с последующим сливом воды в ливневую канализацию.

Гейзер

«Дефект находится на проезжей части, движение автотранспорта временно ограниченно. На месте работают аварийные бригады ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Производится локализация вытекания. Погибших и пострадавших нет», — отмечается в сообщении регионального ГУ МЧС.

Как видно на фотографиях и видео с места ЧП в соцсети, улицу заволокло густым паром, место аварии огорожено оперативными службами. Из динамиков передаются предупреждения гражданам не приближаться к опасной зоне во избежание ожогов и травм.

По данным «Теплосети Санкт-Петербурга», дефект произошел у дома 27 на трубопроводе диаметром 400 мм. «Теплоснабжение близлежащих домов будет осуществляться по резервной схеме», — заявили на предприятии.

Ремонт должен быть завершен до 04:00 23 февраля.

Очередной импровизированный «фонтан» на улицах Петербурга вызвал ироничные комментарии горожан в соцсетях.

«Питер прославился в этому году своим фонтанами, и в Петергоф уже не хочется», — пишет один из пользователей.

«Прикольненько)))) И от дома недалеко, надо сходить посмотреть, вместо открытия фонтанов в Петергофе)», — откликнулся живущий по-соседству петербуржец.

«Мойка самообслуживания теперь и в центре… Аккуратнее там», — просит жительница города.