Минск, 22 февраля, 2016, 16:12 — ИА Регнум. «Гайдаровские реформы российского образца белорусам не нужны», — заявил Александр Лукашенко в ходе состоявшегося 22 февраля в Минске обсуждения доклада о налоговой и акцизной политике в 2016 году.

twentyyearsafter.su Последствия гайдаровских реформ. Мурманский морской биологический институт АН СССР

«Мы избрали путь социально ориентированной экономики и прямо сказали народу, что человек стоит в центре нашего внимания. Главное — это человек. И насколько возможно, мы будем делать все, чтобы человек на своей земле не был обиженным», — заявил Лукашенко.

«Надо произвести и продать — тогда денег больше будет в бюджете и не надо будет резать госпрограммы», — сказал руководитель постсоветской республики.

Чиновники предоставили Лукашенко меры по реализации налоговой и акцизной политики в 2016 году. «Один из них касался повышения акцизов на топливо без роста розничных цен. Предлагаются компенсационные меры для нефтеперерабатывающих заводов. Глава государства отметил, что не против повышения акцизов на топливо, но поставил условие, чтобы это не касалось населения, — проинформировало госинформагентство БелТА. — Предложенное повышение акцизов на табачные изделия премиум-класса Александр Лукашенко поддержал, добавив, что оно будет незначительным, а поступившие в бюджет деньги пойдут на развитие здравоохранения, спорта, поддержку детства».

Согласно официальному сообщению, в ближайшее время руководитель постсоветской республики подпишет предлагаемые правительством правовые акты, предусматривающие выход из кризиса «за исключением новелл, которые не нашли поддержки у главы государства».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля Лукашенко подверг резкой критике шоковое повышение услуг ЖКХ в Белоруссии, распорядившись «одеть наручники» и «публично посадить» до 20 чиновников, которые действовали якобы без его ведома «от балды». Он также запретил снимать налоговые льготы с самых востребованных населением продуктов питания (молоко, мясо, детское питание и другие).

Также напомним, 16 февраля Александр Лукашенко в ходе совещании о мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Белоруссии отверг подготовленные либералами в правительстве постсоветской республики и одобренные МВФ преобразования, заявив: «Никакого кризиса нет!».

Отметим что ранее Лукашенко неоднократно критиковал руководство России, превознося оригинальность «белорусской модели». Независимые эксперты констатировали, что белорусский «рыночный социализм» оказывался в кризисе каждый раз, когда ослабевала или запаздывала «поддержка» со стороны России, оцененная в десятки миллиардов долларов.

Вопросы теории и практики госуправления руководители Союзного государства Белоруссии и России смогут обсудить 25 февраля в Минске. Само же Союзное государство до сих пор не стало полноценным государством — во многом из-за позиции Лукашенко по ключевым вопросам реализации интеграционного плана, предусматривающего создание единой валюты и ряд других мер.