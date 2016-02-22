Луганск, 22 февраля, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Сегодня, 22 февраля, в г. Лисичанск (Луганщина, под контролем Украины) на центральной площади коммунальщики демонтировали памятник В.Ленину. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, демонтаж монумента был проведен согласно Закону Украины № 2558 «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

U.S. Navy Козёл по имени Билл

Ранее неизвестные написали на памятнике надпись: «Палач украинского народа». Спецтехника разбирала по частям 150-тонный монумент Ленину. Сначала памятник лишился головы, а затем его демонтировали по блокам. Коммунальщики перевезли памятник на территорию городского музея.

Напомним, 21 февраля в Первомайске (Николаевская область, Украина) в городском парке националисты от ВО «Свобода» снеслипостамент Петровского.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014—2016 гг. в населенных пунктах Украине проводят демонтаж памятников Ленину. Также в феврале 2016 года парламент Украины принял решение о переименовании населенных пунктов Украины. К примеру, на Донетчине городу Артемовск было возвращено его историческое название Бахмут, Дзержинск переименован в Торецк, Красный Лиман — в Лиман. Город Ильичевск в Одесской области стал Черноморском.