Луганск, 22 февраля, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Украинская сторона продолжает укрепление военного сотрудничества с Североатлантическим альянсом и странами Европейского Союза, заявил замначальника штаба корпуса Народной милиции ЛНР Игорь Ященко.

Michael Casim Униформа Ку-клукс-клан

«С 13 по 15 февраля 2016 года проведена работа комиссии МВД Украины под руководством Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, посла США на Украине Джеффри Пайета, а также инструкторов из спецслужб США по формированию спецподразделения «КОРД» (Корпус оперативного внезапного действия) Национальной полиции. Подразделение «КОРД» будет являться аналогом спецподразделения США и выполнять задачи в зоне «АТО». Налицо яркая иллюстрация Украины стремления к евроинтегации, в рамках которой необходимо соответствие западным образцам и восстановление так называемой территориальной целостности государства», — констатировал Ященко.

Вчера, 21 февраля, на Луганщине под обстрел ВСУ попали позиции Народной милиции ЛНР в селе Калиновка. Об этом 22 февраля сообщает оборонное ведомство ЛНР, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что украинские силовики вели огонь из автоматического гранатомета (АГС) с позиций в пгт. Луганское. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

Игорь Ященко считает, что ВСУ используют перемирие для дооборудования оборонительных инженерных сооружений на линии соприкосновения сторон. «Украинские силовики, используя временное перемирие, продолжают дооборудование своих позиций в инженерном отношении. Так, по данным разведки Народной милиции, ВСУ проводят инженерное оборудование позиций с применением тяжелой техники в районе села Геевка Станично-Луганского района», — сказал Ященко.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что вчера на Донетчине сохранялась напряженная военная обстановка, в частности ВСУ 57 раз обстреляли позиции ВС ДНР. По словам Басурина, украинские войска вели огонь по позициям армии ДНР в населенных пунктах Донецк (аэропорт, «Вольво-Центр»), Зайцево (пригород Горловки), Спартак, Жабичево. При этом ВСУ 50 раз применили минометы калибрами 82 и 120-мм, а также СПГ и стрелковое оружие.