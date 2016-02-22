ЛНР: На Украине создают аналог американского «КОРД»
Луганск, 22 февраля, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Украинская сторона продолжает укрепление военного сотрудничества с Североатлантическим альянсом и странами Европейского Союза, заявил замначальника штаба корпуса Народной милиции ЛНР Игорь Ященко.
«С 13 по 15 февраля 2016 года проведена работа комиссии МВД Украины под руководством Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, посла США на Украине Джеффри Пайета, а также инструкторов из спецслужб США по формированию спецподразделения «КОРД» (Корпус оперативного внезапного действия) Национальной полиции. Подразделение «КОРД» будет являться аналогом спецподразделения США и выполнять задачи в зоне «АТО». Налицо яркая иллюстрация Украины стремления к евроинтегации, в рамках которой необходимо соответствие западным образцам и восстановление так называемой территориальной целостности государства», — констатировал Ященко.
Вчера, 21 февраля, на Луганщине под обстрел ВСУ попали позиции Народной милиции ЛНР в селе Калиновка. Об этом 22 февраля сообщает оборонное ведомство ЛНР, передает корреспондент ИА REGNUM.
Отмечается, что украинские силовики вели огонь из автоматического гранатомета (АГС) с позиций в пгт. Луганское. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.
Игорь Ященко считает, что ВСУ используют перемирие для дооборудования оборонительных инженерных сооружений на линии соприкосновения сторон. «Украинские силовики, используя временное перемирие, продолжают дооборудование своих позиций в инженерном отношении. Так, по данным разведки Народной милиции, ВСУ проводят инженерное оборудование позиций с применением тяжелой техники в районе села Геевка Станично-Луганского района», — сказал Ященко.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что вчера на Донетчине сохранялась напряженная военная обстановка, в частности ВСУ 57 раз обстреляли позиции ВС ДНР. По словам Басурина, украинские войска вели огонь по позициям армии ДНР в населенных пунктах Донецк (аэропорт, «Вольво-Центр»), Зайцево (пригород Горловки), Спартак, Жабичево. При этом ВСУ 50 раз применили минометы калибрами 82 и 120-мм, а также СПГ и стрелковое оружие.