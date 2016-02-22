Калининград, 22 февраля, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Двое жителей Калининградской области 38 и 34 лет с тяжёлой формой пневмонии доставлены в Санкт-Петербург для лечения в НИИ пульмонологии медицинского университета им. И. П. Павлова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минздраве, санитарно-авиационную эвакуацию осуществил спецборт МЧС России.

39.mchs.gov.ru На борту Ан-148 МЧС России с высокотехнологичным медоборудованием

У больных было отмечено развитие очень тяжёлой формы двусторонней пневмонии, поэтому по результатам проведения медицинского консилиума специалистами было принято решение о переводе пациентов в федеральный центр.

В связи с тяжёлым состоянием больных транспортировка обычным авиарейсом была невозможна. Во время полёта на борту Ан-148 МЧС, оснащённого высокотехнологичными медицинскими модулями, пациенты находились под наблюдением расширенной бригады реаниматологов Всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Калининградской области за время эпидемии свиного гриппа в январе-феврале 2016 года скончались три человека. Это 47-летняя калининградка, 3-летняя девочка из Гвардейского района и мужчина. Все они скончались от вирусной пневмонии молниеносной формы, которая стала возможной после осложнения заболевания гриппом, А (H1N1).