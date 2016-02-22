Париж, 22 февраля, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Основатель Партии левых (Parti de gauche) и кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон поддержал операцию ВКС России в Сирии, выразив уверенность в том, что президент РФ Владимир Путин в скором времени искоренит терроризм на территории арабской республики. Об этом сообщает газета Le Figaro cо ссылкой на интервью политика телеканалу France 2.

Цитата из к/ф «Юлий Цезарь». Реж. Джозеф Лео Манкевич. 1953. США И ты, Брут?

«Я уверен, что Владимир Путин в скором времени одержит победу над ИГИЛ и разрешит стоящие перед Сирией проблемы», — заявил политик. По его словам, «Россия перерезала коммуникации, которые позволяли террористам ИГИЛ осуществлять контрабандные поставки нефти в Турцию».

«Поэтому я поздравляю русских, покончивших с этими поставками. ИГИЛ будет задушено в ближайшее время. Будучи гражданином Франции, пережившей атаки террористов, я желаю боевикам ИГИЛ смерти», — отметил Меланшон, раскритиковав телеведущего за тезис о том, что ВКС России якобы наносят большинство ударов по позициям «умеренной оппозиции».

Лидер Партии левых считает подобного рода тезисы результатом «североамериканской пропаганды». «Откуда вы взяли эти цифры? На каких данных основывается пресса? Все дело в том, что первой жертвой войны является правда… Когда вы рассуждаете о цивилизованных повстанцах в Сирии, учитывайте, что они — меньшинство. Нам часто рассказывают, что «Аль-Каида», которая в Афганистана была врагом во Франции, вдруг стала нашим другом в Сирии. Это абсурд!», — резюмирует Меланшон, призвав восстановить порядок в Сирии и ликвидировать ИГИЛ.

Редакция Le Figaro оказалась в замешательстве. Издание уточняет, что речь Меланшона — первая открытая поддержка России французскими левыми, которые ранее критически оценивали ее внешнеполитические инициативы.