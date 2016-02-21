Москва, 21 февраля, 2016, 20:06 — ИА Регнум. Первые матчи четвертьфинальных серий на Западе принесли следующие результаты

t-stock.ru Кубок Гагарина

[[[flag-ru]]] ЦСКА (Москва) — [[[flag-sk]]] «Слован» (Братислава, Словакия) 2:0 (0:0, 2:0, 0:0), счёт в серии 1:0

ЦСКА (Москва) — «Слован» (Братислава, Словакия) (0:0, 2:0, 0:0), счёт в серии [[[flag-fi]]] «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) — [[[flag-ru]]] «Торпедо» (Нижний Новгород) 4:6 (0:2, 3:1, 1:3), счёт в серии 0:1

«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) — «Торпедо» (Нижний Новгород) (0:2, 3:1, 1:3), счёт в серии [[[flag-ru]]] «Локомотив» (Ярославль) — [[[flag-ru]]] СКА (Санкт-Петербург) 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0), счёт в серии 1:0

«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0), счёт в серии [[[flag-ru]]] ХК «Сочи» (Сочи) — [[[flag-ru]]] «Динамо» (Москва) 1:4 (0:2, 0:1, 1:1), счёт в серии 0:1

Хозяева, а хозяевами в первых матчах каждой серии были клубы, которые заняли более высокое место в регулярном чемпионате, выиграли только два матча из четырёх, причём ярославский «Локомотив» одолел питерский СКА только в овертайме.

С результатами игр и положением в сериях розыгрыша Кубка Гагарина можно ознакомиться здесь.