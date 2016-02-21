Киев, 21 февраля, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Представителям радикальных украинских движений, занявших отель «Козацкий» на Майдане в Киеве сотрудники правоохранительных органов поставили ультиматум — покинуть здание, в противном случае стражи порядка обещают применить против них силу. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает телеканал «Еспресо.TV».

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Напомним, накануне, группа людей в военной форме на Майдане в Киеве зачитала манифест, в котором потребовала отставки действующей украинской власти и призвала людей собираться на бессрочную акцию протеста. Собравшиеся назвали себя представителями организации «Радикальные правые силы».

Позже они зашли в отель «Козацкий» и разместили свой штаб в холле здания. Администрация отеля заявила, что действия радикалов с ними согласованы. В помещение разрешен свободный вход, гостиница не прекращала работу.

Известно, что «Радикальные правые силы» объединяют представителей нескольких праворадикальных организаций, в том числе бывших членов «Правого сектора» и карательного батальона «Азов», многие из них — участники боевых действий в Донбассе.

Правоохранители заявили, что неизвестные, занявшие отель «Козацкий», должны добровольно оставить здание до 12:00 по местному времени. В случае, если лица не оставят отель «Козацкий», против них будут применяться силовые действия.

Накануне в Киеве прошли мероприятия посвященные второй годовщине кровавых событий на Майдане, приведших к государственному перевороту на Украине.