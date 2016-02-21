Москва, 21 февраля, 2016, 10:01 — ИА Регнум. В Москве перекрыта Пушкинская площадь из-за сноса торгового центра «Пирамида». Об этом сегодня, 21 февраля, передает «Русская служба новостей».

demontazh-stroy.ru Снос здания

Сообщается, что движение автомобильного транспорта от Малой Дмитровки до Тверской ограничено. Водителям рекомендовано поехать в объезд.

На Пушкинской площади идет снос торгового центра «Пирамида», который простоял там 15 лет и недавно был признан самостроем. Сейчас здание ломают пять экскаваторов.

Территория, на которой идет снос строения огорожена. Ближайший вход на станцию метро «Пушкинская» закрыт.

Ранее рабочие заявили, что им понадобится трое суток, чтобы снести «Пирамиду». Теперь они рассчитывают, что на сам снос понадобится пара часов, а на вывоз мусора — несколько дней.

Площадка после снова останется свободной, власти города не планируют застраивать её.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, снос малых торговых павильонов, признанных самостроями начался в Москве 9 февраля. Ночь на 10 февраля окрестили «Ночью длинных ковшей», так как одновременно с помощью экскаваторов было снесено несколько десятков самостроев по всему городу.

В списке на слом — более 100 объектов. Все работы планируется завершить к марту 2016 года.