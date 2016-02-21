Оберхаузен, Германия, 21 февраля, 2016, 03:34 — ИА Регнум. Российский боксёр Фёдор Чудинов потерпел поражение от немца Феликса Штурма в бою за титул суперчемпиона WBA во втором среднем весе.

badlefthook.com Федор Чудинов (слева) и Феликс Штурм (справа)

12-раундовый поединок в германском Оберхаузене завершился победой Феликса Штурма по очкам — 115:113, 115:113, 114:114.

Таким образом, российский спортсмен потерял титул суперчемпиона. Отметим, что это поражение стало первым в карьере Фёдора Чудинова.