Лондон, 21 февраля, 2016, 03:20 — ИА Регнум. Число граждан Великобритании, выступающих за сохранение членства страны в Европейском союзе, превышает количество сторонников выхода из состава ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого изданием Daily Mail.

altsantiri.gr Великобритания и ЕС

Согласно опросу, на предстоящем в июне этого года референдуме за членство Великобритании в Евросоюзе на сегодняшний день намерены проголосовать 48% граждан, тогда как за выход ЕС выступают 33% британцев.

Кроме этого опрос показал, что 30% подданных королевства считают, что премьер-министр Дэвид Кэмерон не смог справиться с задачей по отстаиванию интересов страны на переговорах с Европейским союза, в то же время 35% опрошенных заявили, что одобряют действия премьера.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил, что референдум по вопросу о членстве Соединённого Королевства в составе ЕС пройдёт 23 июня.

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