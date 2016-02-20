Берлин, 20 февраля, 2016, 22:31 — ИА Регнум. Кроме того, они указывают на то, что конфликт с Россией не приносит выгод ни одной из сторон. Верны агрессивной русофобской риторике остаются только представители партий, входящих правящую коалицию.

aksam.com.tr Канцлер ФРГ Ангела Меркель

С Россией надо говорить на равных, а не высокомерно поучать

В отношениях с Россией не следует руководствоваться эмоциями. Необходим трезвый анализ тех областей политики, где у нас есть общие интересы с Москвой. Часто создается впечатление, будто конфликт с Россией имеет экзистенциальный характер, а тех, кто стремится всего лишь к балансу геополитических интересов, огульно клеймят «сторонниками Путина». Эта линия поведения отчетливо прослеживается как во внешней, так и во внутренней немецкой политике. Такая точка зрения не учитывает сложность ситуации, пишет газета Die Welt.

По словам издания, ненужный эмоциональный накал внешнеполитических дебатов мешает нащупать точки соприкосновения с Россией. Даже притом, что Россия действительно проводит внешнюю политику, которая основана исключительно на ее собственных интересах, и не чурается применения военных средств. Таким образом, она вступает в прямую конфронтацию с Западом, ранее считавшим активную геополитику исключительно собственной прерогативой.

И на Украине, и в Сирии Москва стремится сохранить свою сферу влияния, которая находится под угрозой в результате расширения НАТО и политики США на Ближнем Востоке. В то же время не лишены оснований и ее опасения по поводу возникновения политического вакуума власти в случае военного свержения сирийской государственной власти. Для нормализации отношений необходимо наладить конструктивное взаимодействие и признать за Россией право на равных с Западом участвовать в международной политике, отмечает издание.

Мы должны были продолжать относиться к России как к равной, как это было в начале девяностых. Но тогда она была слаба, поэтому мы вместо этого часто игнорировали интересы России, например, на Балканах. Михаил Горбачев, а затем и Борис Ельцин дали Западу понять, что распустят Советский Союз в обмен на окончание Холодной войны, но при условии, что он будет уважать интересы безопасности России. Благодарность, конечно, не политическая категория. Но русские, стряхнув самостоятельно коммунизм, не ожидали от Запада продвижения НАТО к их границам. Кроме того, Запад часто делает ставку на неправильных людей в России, пишет журнал Spiegel.

Трезвый политический расчет должен прийти на смену припадкам морализаторства в отношениях между Западом и Россией. Идея о том, что после распада Советского Союза крупнейшая страна в мире может быть исключена из мировой политики, была непростительным заблуждением, пишет экономический журнал Bilanz.

Тот, кто трезво оценивает происходящее, должен понимать, что превращать понятие «сторонник России» в бранное слово и делать из президента Владимир Путина козла отпущения за все грехи мира и в нашей стране, в том числе за войну в Сирии, кризис беженцев, возникновение движения PEgIdA («Патриотические европейцы против исламизации Старого Света» — прим. Regnum) и усиление AFD (германская оппозиционная партия Alternative für Deutschland («Альтернатива для германии») — прим. ИА REGNUM), попросту безрассудно, полагает издание.

В последние четверть века отчуждение между евро-американским Западом, с одной стороны, и величайшим евроазиатским государством, с другой стороны, снова привело нас к фазе силового противостояния. Не последнюю роль здесь сыграло и претенциозное морализаторство Запада, подчеркивает журнал.

Европа сама демонизирует Путина

Включаешь компьютер: там Путин. Разворачиваешь газету: Путин. Включаешь телевизор: снова Путин. Если где-то в Европе кто-то споткнулся о камень — вероятно, это проделки Путина. От конфликта на Украине до кризиса беженцев и PEgIdA: президента России обвиняют во всем, что идет не так на континенте. Вскоре на него свалят ответственность еще и за прическу Ангелы Меркель, иронизирует Spiegel.

По словам издания, Путин, как призрак, он мерещится нам повсюду, и мы сами вызываем его. «Сторонник Путина» — слово, которое в течение короткого времени приобрело широкую известность. Так во время кризиса на Украине назвали тех наших сограждан, кто не подчинился установкам западной пропаганды в отношении российского лидера, и вел себя как более — менее разумные люди. В то время как для официального Запада Путин был просто сумасшедшим в международной политике. Меркель как-то даже заявила, будто он «живет в своем собственном мире». Дальше — больше. Сегодня Путин уже просто дьявол во плоти.

На самом деле эта риторика служит Западу, чтобы оправдать свое собственное наращивание сил в Восточной Европе. В этой новой холодной войне Путин подходит нам как нельзя кстати в качестве предлога и для самооправдания. Но разве во всем, что мы называем грехом, разрушением и злом только его вина, недоумевает Spiegel

Конфликт вредит торговле

Из-за противостояния России и Запада немецкая экономика за последние три года лишилась почти половины своего торгового оборота с Россией. По подсчетам Восточного комитета германской экономики, в 2015 году немецкий экспорт в Россию сократился больше чем на четверть до примерно 21 миллиарда евро. В нынешнем году председатель комитета Вольфганг Бюхеле предсказывает дальнейшее падение экспорта на 10%, до менее чем 20 миллиардов евро, сообщает Spiegel.

Как пишет журнал, Восточный комитет германской экономики позиционирует себя в качестве рупора представленных на российском рынке немецких компаний. В рамках многочисленных конференцией в Европе Вольфганг Бюхеле указывает на необходимость разрядки в отношениях с Россией и постепенного снятия санкций.

«Мы должны помочь России выйти из изоляции», — цитирует его Spiegel.

Из-за напряженности между Москвой и Западом в прошлом году более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом сократился экспорт российской водки. Российские производители продали за рубеж 43,5 миллионов литров крепкого национального напитка на сумму около 100 миллионов евро (112 миллионов долларов — прим. Regnum). Это самый низкий показатель за последние несколько лет, передает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Русские понимают только силу!

Впрочем, не все настроены на диалог и примирение с Россией. Политики из правящей коалиции продолжают использовать в ее отношении весьма агрессивную риторику.

«Европа должна действовать с единодушием при переговорах с Россией. Мы должны сделать все возможное, чтобы действовать как единое целое. Россия понимает только силу. Европа должна говорить с ней одним голосом, потому что разобщенная Европа не имеет шансов против России», — приводит слова председателя российско-германской парламентской группы Бундестага, член входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии Бернард Кастер журнал Focus.

«Тактика русских — это безжалостное использования военной силы в Сирии, чтобы добиться лучших переговорных позиций. Надо признать, что в настоящее время России удалось завоевать политическое господство на Ближнем Востоке за счет своей жестокой, бесчеловечной, циничной силовой политики, преднамеренного убийства людей и преступлений против человечности. Но Путин за это заплатит», — цитирует председателя комитета по международным делам бундестага, а также члена входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии Норберта Реттгена Die Welt.