Москва, 20 февраля, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации внесло на рассмотрение правительства законопроект «О зерновых товарных складах общего пользования». Об этом сегодня, 20 февраля, сообщила журналистам заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин.

nstrumenttorg.ru Зерно

Сообщается, что законопроект должен регулировать рынок хранения зерна и улучшить качество услуг в этой сфере. С инициативой подобного закона выступило бизнес-сообщество.

Нормы проекта нового федерального закона направлены прежде всего на создание прозрачного рынка зерна с понятными правилами игры, а также на повышение капитализации отрасли, ее привлекательности для финансовых институтов и на стимулирование развития качественной инфраструктуры зернового рынка.

В случае принятия законопроекта будут установлены требования к деятельности зерновых складов, элеваторов, хлебоприемных пунктов, комбинатов хлебопродуктов. Также предусмотрены нормы, необходимые для введения в активный оборот складских свидетельств.

Законопроект предусматривает создание саморегулируемых организаций (СРО) в сфере хранения зерна.

В СРО минимальное число участников будет установлено на уровне не менее 50 членов занимающихся профильной деятельностью. Такое требование направлено на то, чтобы не допустить рождения организаций-«однодневок».

Стоит отметить, что на данный момент российское законодательство не содержит никаких требований к организации и технологии хранения зерна. При этом институт добровольной сертификации оказания услуг по хранению зерна практически не развит.

Сейчас только 20% российских зерновых складов, которые обеспечивают хранение зерна интервенционного фонда, участвует в системах стандартизации и улучшения качества услуг.