Ереван, 20 февраля, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Российская авиационная база Эребуни в Армении пополнилась четырьмя истребителями четвертого поколения МиГ-29, модернизированными МиГ-29С и транспортным вертолетом Ми-8МТ, прошедшими капитальный ремонт, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЮВО.

Пресс-служба ЮВО

Там также уточнили, что в течение текущей недели авиатехника была доставлены на военный аэродром в Ереван из Краснодарского края самолетами военно-транспортной авиации.

«В ближайшее время фронтовые истребители поколения 4+ и вертолет Ми-8МТ будут собраны инженерно-техническим составом соединения и введены в строй. Пилоты соединения начнут облет поступивших истребителей МиГ-29 с середины марта текущего года», — говорится в сообщении.

Помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими архимандрит Андрей (Вац) освятит вновь поступившую военную технику.

В настоящее время на авиабазе Эребуни освящено 9 истребителей четвертого поколения МиГ-29, присвоены и нанесены на них лики святых покровителей.

Основным отличием МиГ-29С является увеличение топливного бака на 240 литров, оснащение модернизированным катапультным креслом летчика, увеличение боевой нагрузки до 4 тыс. кг и модернизированная радиолокационная станция с повышенной помехозащищенностью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на российскую авиационную военную базу «Эребуни» в Армении, поступила очередная партия вертолетов. 6 единиц современных боевых ударных Ми-24П и транспортных Ми-8МТ вертолетов армейской авиации были доставлены с военного аэродрома в Краснодарском крае в конце декабря 2015 года.

Российская авиабаза ЮВО, дислоцированная на аэродроме Эребуни в Ереване, сформирована в 1995 году. В ноябре 1998 года на базу из России были передислоцированы многоцелевые истребители МиГ-29.