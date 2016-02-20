Москва, 20 февраля, 2016, 18:51 — ИА Регнум. Известный российский дизайнер Артемий Лебедев обвинил «людей» из белорусского города Пинска (Гомельская область) в плагиате его идей, реализованных шесть лет назад при оформлении остановок общественного транспорта в российском городе Перми.

artlebedev.ru «Лики ХХ века». Алексей Курбатов, Москва

По мнению Лебедева, «люди Пинска» украли разработку его студии: «Они посмотрели вокруг, погуглили немного, и остановились на автобусных остановках из Перми, которые мы сделали шесть лет назад, когда Пермь еще существовала на карте».

В своём «Живом журнале» Лебедев опубликовал фотографии оформления остановок в Пинске и Перми, а также видеорепортаж об установке автобусной остановки в Пинске местным рекламным агентством «Оранжевый верблюд». В репортаже специалист по маркетингу данного агентства Елизавета Лукашук утверждает: «Новая модель остановки полностью разработана нами. Нашими специалистами разработан дизайн с учётом всех требований городских служб».

«Стоимость такой установки составляет почти 60 миллионов рублей. Мы планируем заметить ещё как минимум 30 остановок», — сообщила Лукашук.

Репортаж был опубликовал пинский «медиахолдинг «Варяг». В публикации сказано: «Новая, патриотически оформленная в честь Года культуры в Белоруссии остановка «площадь Кирова», теперь украшает центр Пинска, стараниями рекламного агентства «Оранжевый дельфин» и местных властей».

varjag.net «Патриотическая» остановка общественного транспорта в Пинске

На фотографиях пинских остановок и в видеосюжете видна не только удивительная схожесть шрифтов, цветового оформления и других решений студии Артемия Лебедева, но также плагиат идей русофобствующей прозападной оппозиции, которая, в свою очередь, негласно позаимствовала идеи у своих западноукраинских «побратимов». Таким образом, белорусская провинциальная чиновничья «идеологическая вертикаль» привлекала к себе особенное внимание.

«Культура ведь на дворе. Целый год продлится!», — прокомментировал ситуацию Артемий Лебедев.

О скандальном появлении белорусских «клонов» проинформировали около 20 информагентств из России и Белоруссии. Пинские рекламщики категорически отрицают факт плагиата.

Как сообщало ИА REGNUM, проводя санкционированный Александром Лукашенко курс «белорусизации», власти Белоруссии активно практикуют «перехватывание знамён» у прозападной русофобствующей оппозиции. Чиновничья «идеологическая вертикаль» расписалась в полной беспомощности при попытках создать «государственную идеологию» и занялась откровенным плагиатом не только идей, символов и даже мероприятий. Так, созданному в поддержку Лукашенко «Белорусскому республиканскому союзу молодёжи» (БРСМ), финансируемому из госбюджета, поручено провести в июле «День вышиванки», который ранее проводила русофобствующая прозападная оппозиция, а до неё это мероприятие проводилось на Украине с 2007 года с подчёркнуто националистическим идейным наполнением.