Берлин, 20 февраля, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Продавленное Британией на саммите ЕС снижение денежных пособий для детей, чьи родители являются выходцами из других стран ЕС, может распространиться и на Германию, пишет Frankfurter Allgemeine. Возможность ориентирования выплат на стандарты жизни в стране пребывания детей мигрантов будет распространяться на все страны ЕС, говорит канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ребёнок

Вопросы возможного изменения социальной структуры ФРГ Меркель планирует обсудить в правящей коалиции в Бундестаге. «Я могу себе ясно представить, что мы тоже должны будем перенять это в Германии». Канцлер указывает на то, что в ФРГ по сравнению с 28 странами выплачиваются более высокие детские пособия.

Меркель говорит о том, что о вопросе т.н. индексации (приспособлении к уровню жизни в стране пребывания детей) давно велись дискуссии. По ее мнению, найдено «очень справедливое решение». До 2020 года принятые в ЕС правила распространяются только на рабочих, который недавно переехали из одной страны-члена союза в другую. Позднее они будут включать иностранцев, которые находились на территории принимающей страны до принятия нового регламента.

Напротив, инициированная Лондоном отмена повышения других социальных обязательств, как повышение зарплаты для гастарбайтеров, не стоят перед Германией, говорит Меркель. Германия