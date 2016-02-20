Тифарити, 20 февраля, 2016, 18:30 — ИА Регнум. 27 февраля народ Западной Сахары отпразднует 40-летие провозглашения независимости. Об этом сообщает агентство Sahara Press Service.

Western Sahara Женщины Западной Сахары

Борьба началась в 1975 г., когда в Мадриде было заключено испано-мароккано-мавританское соглашение о передаче Западной Сахары Марокко и Мавритании, на основании которого туда вступили их войска. Этот шаг спровоцировал конфликт ополченцев из Фронта Полисарио с армиями Марокко и Мавритании. Обострились также отношения Рабата с Алжиром.

27 февраля 1976 г. Фронт Полисарио объявил о создании Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР). В 1981 г. Марокко приняло предложение Совета Безопасности ООН по референдуму, но отказалось от признания САДР. Волеизъявление граждан республики не состоялось до сих пор.

В феврале 2002 г. генеральный секретарь ООН Кофи Аннан представил 4 варианта западносахарского урегулирования:

проведение среди западносахарцев референдума на предмет самоопределения;

предоставление местному населению широкой автономии в рамках Мавритании;

раздел Западной Сахары между Мавританией и Фронтом Полисарио;

отказ ООН от участия в урегулировании и отзыв ее миссий.

Арабская республика расположена на северо-западе Африки, примерно в 100 км к юго-западу от Канарских островов. Она граничит с Алжиром, Марокко и Мавританией. В настоящее время САДР признана более чем 80 государствами.

Еще в мае 1975 года Комиссия ООН признала Фронт Полисарио единственной политической силой, представляющей интересы западных сахарцев.