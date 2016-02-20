Архангельск, 20 февраля, 2016, 18:08 — ИА Регнум. В Архангельске не утихают разговоры относительно установки в областном центре памятника Иосифу Сталину. Петицию против установки памятника подписали уже более 4 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сталин

Несмотря на протест части населения, глава города Игорь Годзиш предложил обсудить облик монумента с общественностью, пригласив на встречу художников, скульпторов и архитекторов.

«Если ставить памятник тому времени, то он должен быть посвящен не личности, а эпохе. Потому, что время это было разным: для кого-то — великая история, для кого-то — беда страшная. И если горожане считают, что такой памятник нужен, то нельзя все свести к бюсту вождя. Облик монумента нужно обсуждать с общественностью, с привлечением художников, скульпторов и архитекторов. В любом случае, этот проект должен не разъединять наше общество, а способствовать достижению единства, через сохранение всесторонней памяти о прошлом ради нашего общего будущего», — сказал Игорь Годзиш.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива установить памятник Сталину в Архангельске разделила горожан на две части. Одни собирают подписи в поддержку инициативы, другие — против.