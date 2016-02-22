Санкт-Петербург, 22 февраля, 2016, 18:34 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге пройдёт ретроспективный показ фильмов советского и российского режиссёра Александра Сокурова. С 25 по 28 февраля в кинотеатре «Аврора» будет представлена программа «Интонация Александра Сокурова», куда войдут самые знаковые картины режиссёра. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «Авроры».

Цитата из к/ф «Одинокий голос человека». реж. Александр Сокуров. 1978. СССР Трудный путь Любви

В программу вошли:

драма «Одинокий голос человека» 1978;

драма «Скорбное бесчувствие» 1986;

документальный показ «Отражения», куда вошли «Жертва Вечерняя» и другое неигровое кино Сокурова;

премьера документальной драмы «Франкофония» 2015.

В комментарии корреспонденту ИА REGNUM кинообозреватель Дмитрий Тёткин отметил, что по сей день Александра Сокурова зрители воспринимают по-разному: «Одинокий космос режиссёра известен в основном синефилам и «просвещенной» публике. Оценки разнятся. Одни воспринимают маэстро с яростным отрицанием (вплоть до обвинений в претенциозности), а другие — почти боготворят как последнего из «больших художников». Творческой манере мастера свойственно предельное внимание к визуальной стороне картин, полная недопустимость насилия на экране, неспешный ритм, любовь к историческим сюжетам и предельным вопросам, поиск философско-медитативной интонации, которая напоминает нам, что кино ещё бывает чем-то большим, чем незамысловатое развлечение».

Свои первые телевизионные программы Александр Сокуров выпустил в 19 лет, работая в редакции художественного вещания Горьковского телевидения, когда учился на историческом факультете Горьковского государственного университета. Но историком Сокуров не стал, а решил посвятить себя кино. В 1975 году он поступил на режиссёрский факультет Всероссийского государственного института кинематографии, в мастерскую режиссуры научно-популярного фильма под руководством Александра Згуриди. За отличную учёбу получал именную стипендию Сергея Эйзенштейна.

Картина «Одинокий голос человека» по произведениям Андрея Платонова стала первым фильмом Сокурова и его выпускной работой. Однако, руководство института фильм не оценило и подвергло уничтожению. Сокуров спас свой фильм, украв копию и исходные материалы из институтского архива.

Позже режиссёр Андрей Тарковский сказал о фильме:

«Посмотри картину, которая называется «Одинокий голос человека»… Играют у него в этом фильме не актёры и даже не любители, а просто люди с улицы. При этом там есть какой-то странный стиль, срез — какие-то странные аспекты, там есть куски, которым я просто, не скрывая, завидую, потому что мне так никогда не снять… У Сокурова есть странные вещи, необъяснимые, даже глупые, непонятные вроде, несвязные… Но… гений! Рука гения…».

Все первые фильмы, снятые режиссёром на киностудии «Ленфильм» в Ленинграде, вызывали негативную реакцию Госкино и к прокату не допускались вплоть до 80-х. А в конце 80-х картины увидели не только в России, но и на международных кинофестивалях. В 1980—1990 годы режиссёр интенсивно работал, снимая часто по несколько фильмов в год.

Сегодня в фильмографии Александра Сокурова 17 игровых и 31 фокументальный фильм. За картину «Фауст» 2011 режиссёр получил «Золотого льва» и премию Экуменического жюри 68-го Венецианского кинофестиваля.

Последний фильм Сокурова «Франкофония. Лувр под немецкой оккупацией» 2015 уже успел получить широкое международное признание. Картина была впервые представлена на 72-м Венецианском кинофестивале в сентябре прошлого года и за несколько месяцев успела объехать множество киносмотров Европы и России.

«Франкофония» включает элементы игрового и документального кино, компьютерную графику, хронику военных лет, фотографии, изображение, обработанное под старину. Режиссёр-рассказчик по ходу фильма обсуждает его с кинозрителями, обращаясь к ним напрямую с вопросами о прошлом, будущем, об истории. На Венецианском кинофестивале фильм получил Награду Mimmo Rotella и Приз Fedeora за лучший евро-средиземноморский фильм.